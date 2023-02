Juve, Di Maria si è svegliato: ma non è tutto oro quello che luccica

Con la tripletta nel match contro il Nantes , Angel Di Maria , giustamente, si è preso tutte le prime pagine dei giornali e dei siti, dopo una prestazione superlativa. In questo 2023, infatti, i numeri parlano per lui, 6 gol dei 7 stagionali sono arrivati negli ultimi due mesi, e dopo il Mondiale, El Fideo sembra essere tornato quello dei tempi migliori. Tutto vero, la vittoria del torneo iridato forse ha dato una spinta in più all'ex Real , assistito anche dalla buona forma fisica e dalla mancanza di infortuni, tallone d'Achille della prima parte di stagione.

A onor del vero, però, bisogna considerare tutto il percorso, anche il 2022, e l'anno passato è stato largamente insufficiente per Di Maria. Ed è un vero peccato, perché in quelle gare la Juventussi è giocata il passaggio del turno in Champions League, fallimento totale, mascherato solo in parte dai successi attuale in Europa League. Lo stipendio del classe '88 si aggira sui 7 milioni, cifra importante per un 35enne, e le sette reti siglate, con 6 assist a corredo, rientrano pienamente in quelle che erano le aspettative dei tifosi la scorsa estate.