Juve, Di Livio non ha dubbi: “Yildiz ha colpi straordinari, si vede che è forte”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Di Livio ha detto: " Yildiz è un giocatore che ha grande qualità e dei colpi straordinari : guardate il gol di Frosinone o quello alla Salernitana. Io ci andrei piano con i paragoni, però ci sono i presupposti per una carriera veramente importante e di grande qualità. È un giocatore forte, si vede . Si vede dal modo in cui tocca il pallone, si vede da come dribbla... Ora starà alla Juve farlo crescere con i tempi giusti ".

Ma un tridente con Chiesa e Vlahovic è possibile? "Sì, per me possono giocare tutti e tre insieme, perché comunque Yildiz non è una punta vera e propria e Chiesa lo stesso. Quindi si potrebbero amalgamare alla perfezione con Vlahovic o con Milik come punta centrale".