Juve, Angelo Di Livio tra Centenario e mercato: le parole dell’ex

Uno dei grandi ex juventini - Angelo Di Livio- ha detto la sua in occasione del centenario della famiglia Agnelli alla guida della Juve

Tra gli ex calciatori della Juve che hanno voluto esprimere un pensiero in occasione del centenario della famiglia Agnelli c'è stato anche Angelo Di Livio. Questa la sua dedica dopo aver vestito la maglia bianconera dal 1993 al 1999 : "Rappresentare la Juve è stato sempre un motivo di grande orgoglio, il grande affetto, calore e appartenenza che la Famiglia Agnelli era uno stimolo molto importante. Ho sempre detto che la Juve è per pochi ma non per tutti, i professionisti veri devono far parte di questo club meraviglioso, FINO ALLA FINE".