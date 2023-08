Juve, Di Gennaro: “Scambio Lukaku-Vlahovic? Si farà”

Di Gennaro ha affrontato vari temi di mercato: sulla Juventus, per l'opinionista lo scambio Lukaku-Vlahovic è destinato alla fumata bianca

redazionejuvenews

Intervenuto a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato di alcuni temi caldi relativi al calciomercato dei club di Serie A. Tra questi non poteva mancare una domanda sulla telenovela che vorrebbe Romelu Lukaku alla Juventus e Dusan Vlahovic, in direzione opposta, al Chelsea. Secondo l'ex calciatore e opinionista, lo scambio delle due punte sarebbe destinato ad avvenire prima del termine della sessione estiva. Ecco cosa ha detto: "E' Allegri che vuole lui e Kessie, giocatori già pronti. Il centrocampo ha il problema Pogba, che non sappiamo se potrà essere utilizzato ancora. La vendita di Vlahovic è anche una questione economica, si deve guardare ai conti. Se il Chelsea accetta, arriva Lukaku che piace ad Allegri e incassi anche soldi importanti. La Juve è in autogestione, credo che per questo l'operazione si farà ma occhio anche a Chiesa perché con un'offerta importante potrebbe anche partire. E questo schema non lo esalta per nulla".

Di Gennaro sul valzer delle punte — Oltre all'intrigo di punte che vede protagonista la Juventus, Di Gennaro ha commentato anche altre operazioni bollenti riguardanti altri centravanti. Come ad esempio quella riguardo Gianluca Scamacca, nelle scorse settimane accostato anche al club bianconero e che oggi sarebbe ambito in particolar modo dall'Atalanta. Il club bergamasco avrebbe superato la concorrenza della Roma e in particolar modo dell'Inter. L'attaccante del West Ham, insieme a Charles De Ketelaere potrebbero essere i prossimi colpi della Dea: "Sia lui che De Ketelaere devono metterci del loro. Per Scamacca c'è un discorso Nazionale da non sottovalutare, può crescere e diventare importante. De Ketelaere deve tornare a farsi vedere a grandi livelli. Come movenze può avvicinarsi a Ilicic, che era poesia pura. La posizione che gli troverà Gasperini, anche più vicino alla porta, può aiutarlo".

Di Gennaro promuove l'Atalanta — Oltre che su quello della Juventus, Di Gennaro ha espresso la sua opinione sul lavoro fatto sin qui dalla dirigenza dell'Atalanta sul calciomercato: "Davanti l'Atalanta è migliorata, anche in generale. Può competere per il titolo, sono convinto che De Ketelaere farà un'ottima stagione per la posizione che gli darà Gasperini. Ha tanti elementi interessanti, è una squadra che sa fare calcio. Ci sono Zapata e Muriel, ma comunque si è consolidata e ancora qualcosa si può fare. Vedremo che ne sarà di Koopmeiners ma ci sono elementi interessanti. Gasperini è all'ottava stagione, è uno che valorizza i calciatori, può fare davvero qualcosa d'importante".