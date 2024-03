Juve, Di Gennaro: “Il nervosismo di Allegri si è trasmesso alla squadra”

Di Gennaro ha parlato del momento in stagione della Juve: per l'ex calciatore, il tecnico Allegri avrebbe trasmesso nervosismo alla squadra

Dagli studi di Rai Sport, Antonio Di Gennaro ha parlato del momento della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus fino a due mesi fa aveva un buon gioco, anche a livello realizzativo. Si era ripresa in tutti i suoi aspetti e poi non aveva le coppe quest'anno quindi poteva preparare la partita domenicale con più tranquillità. Poi però c'è stato un'involuzione sul gioco. Sugli effettivi e sui singoli e ho notato questo nervosismo di Allegri che poi è rapportato alla squadra. È ovvio che il suo obiettivo è quelli di arrivare in Champions e secondo me a meno di un crollo totale, dovrebbe ottenerla anche se dietro cominciano a carburare bene, ma tra le prime 4 dovrebbe arrivare. Però dal punto di vista del gioco e di questo nervosismo come l'espulsione di Vlahovic, gli atteggiamenti di Chiesa, sono sintomi di qualcosa che non va nello spogliatoio e nelle situazioni contingenti ai suoi giocatori".