Juve, Di Francesco consiglia Soulè: “Per lui sarebbe sbagliato andare in Arabia”

Intervistato da Dazn al termine della partita contro il Verona l'allenatore del Frosinone Di Francesco ha parlato del giocatore della Juve Soulè: "Ha cercato sempre le sue giocate ma magari non è riuscito a esprimersi come suo solito. Mi è piaciuto".

Sulle offerte dall'Arabia Saudita: "Lui ha fatto una scelta tecnica e professionale, non economica. Per un ragazzo della sua età sarebbe un peccato trasferirsi lì. Non è un campionato dove il livello tecnico-tattico si è alzato come ci vogliono far credere".