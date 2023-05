Di Cintio: “La sanzione potrebbe essere contenuta. Sul filone stipendi…”

Cesare Di Cintio - esperto di giustizia sportiva- si è espresso così a LaPresse sulle vicende legate alla Juve : “Le motivazioni del Collegio di Garanzia sul caso Juventus lasciano spazio a una differente valutazione da parte della Corte Federale in termini di sanzione complessiva che potrebbe risultare notevolmente contenuta rispetto alla decisione impugnata. La Corte Federale potrà giungere a una pronuncia di colpevolezza nei loro confronti solo se sarà in grado di motivarne adeguatamente la responsabilità”.

Sul tema stipendi invece: “Potrebbe essere risolto, da un punto di vista processuale, con un patteggiamento, e secondo me conviene sempre, unificando la sanzione. Se la Juventus riuscisse a dimostrare un vincolo con il caso plusvalenze la sanzione potrebbe essere anche contenuta. E’ chiaro che si potrebbe optare per una sanzione di carattere pecuniario. Per l'Uefa al momento è prematuro fare previsioni. E’ una questione interna, disciplinata dagli organi di giustizia interna e fino a quando sono in grado di risolverla in maniera autonoma è precluso e non sarebbe giustificato un intervento dell’Uefa”.