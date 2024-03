Juve, Di Canio: “Nervosismo di Allegri dettato dalla paura”

Paolo Di Canio ha commentato le parole espresse da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo l'ultimo pareggio in campionato

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato le parole espresse dall'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri , dopo il pareggio ottenuto contro il Genoa . Ecco le sue parole: "Sono rimasti delusi di non poter fare l'impresa, ma ancora peggio, perché quando si sono resi conto di non poter fare l'impresa, Allegri diceva che aveva 16-18 punti di vantaggio sulla quinta".

Di Canio ha proseguito: "Sono diventati 8. Allegri adesso comincia ad avere paura, e forse da questo può arrivare il nervosismo. Era lì con l'Inter, adesso vede squadre che sono in crescita, come il Bologna e la Roma, ed è preoccupato perché non fa risultati, mentre le altre li fanno".