Juve, Di Biagio: “La Coppa Italia potrebbe salvare Allegri”

Intervistato per Tv Play, Luigi Di Biagio ha parlato del futuro dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: “Il lavoro di un allenatore è difficilissimo. Cosa può aver detto Allegri alla squadra all’intervallo della semifinale di Coppa Italia? Forse li ha motivati spingendoli a giocare più in verticale per vincere la partita. Ma spesso un allenatore non sa cosa dire per scuotere i giocatori. A volte non dici niente e la squadra nel secondo tempo vince 3-0, in altre occasioni magari urli o lanci una sedia al muro e non succede niente. Un’eventuale vittoria in Coppa Italia non salverebbe la stagione della Juventus ma forse inciderebbe sull’eventuale conferma di Max. Può raddrizzare un’annata non entusiasmante, ma non sarebbe un successo di vitale importanza. Non si capisce ancora cosa voglia fare la società con Max, se mandarlo via o meno. Chi al posto di Allegri? Vedrei bene anche Conte”.