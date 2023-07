Juve, destini incrociati: il futuro di Vlahovic dipende anche da Hojlund

"Nel suo ruolo è tra i primissimi al mondo": queste le parole del tecnico dei bergamaschi -Gian Piero Gasperini - riferendosi a Rasmus Hojlund . Il classe 2003 è finito nel mirino di diversi top club tra cui il Napoli (in caso di addio di Osimhen),e il Manchester United . Adesso però c'è l'accelerata del Paris Saint-Germain a rimescolare le carte. Il club francese è in contatto con l'entourage del danese secondo quanto riferito da L'Equipe.

Il PSG si spingerebbe verso i 60 milioni di euro, ossia la richiesta che la Dea ha formulato pure ai Red Devils e mai raggiunta. Per la società in mano alla famiglia Percassi si tratterebbe di un'operazione da record che potrebbe avere delle ripercussioni anche la JUVE.

Con Hojlund a Parigi, si raffredderebbe la pista per Dusan Vlahovic. A quel punto i bianconeri dovranno sperare nelle offerte di Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco. I tedeschi potrebbero entrare prepotentemente in scena in caso di addio di Sadio Mané, molto corteggiato in dai sauditi.