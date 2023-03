Juve, Deschamps esalta Rabiot: “Prestazioni di altissimo livello”

La scorsa estate la Juve era alla disperata ricerca di un centrocampista in grado di aumentare il livello tecnico della squadra ma soprattutto di supportare l'attacco a suon di gol. Allegri ha quindi deciso di puntare su un francese... Pogba? No, Rabiot . L'ex PSG era a un passo dal Manchester United , ma Max lo ha convinto a restare e Adrien lo ha ringraziato a suon di prestazioni di assoluto livello.

In questa stagione Rabiot ha collezionato la bellezza di 33 presenze con la maglia bianconera, condite da ben 9 gol e 4 assist. Numeri da centrocampista totale, colonna portante del gioco della squadra di Massimiliano Allegri. Una crescita esponenziale che gli ha garantito un posto da titolare anche in nazionale, tanto al Mondiale in Qatar quanto nei prossimi impegni. In conferenza stampa il ct dei Blues Deschamps ha detto: "Adrien aveva già fatto cose molto buone prima della Coppa del Mondo. È arrivato con prestazioni di altissimo livello. Rimane importante come sempre".