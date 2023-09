Juve, Deschamps crede in Pogba: “Ha la mentalità per tornare ad alti livelli”

Paul Pogba non è stato convocato dalla nazionale francese in vista dei prossimi impegni dei Blues. Nonostante il francese sia sceso in campo con la Juve, infatti, il suo percorso di recupero non è ancora completo e Deschamps ha preferito lasciarlo a casa.

"Io credo in Paul e so che bisogna essere pazienti in questo momento, lui sicuramente ha la mentalità giusta per riuscire a tornare ai propri livelli ed è il primo a sapere che non può riuscirci con uno schiocco di dita. Quando sarà al meglio le porte della Nazionale saranno aperte", ha concluso.