Juve, Deschamps: “Per Pogba la sentenza è stata un duro colpo”

Intervenuto nella conferenza stampa in vista delle amichevoli internazionali della Francia , ha parlato il Commissario tecnico della Nazionale blues, Didier Deschamps . Tra gli argomenti, il c.t ha parlato anche della condanna del giocatore della Juventus , Paul Pogba , squalificato per doping. Ecco le sue parole:

“Ho parlato con lui. Moralmente e psicologicamente è stato un duro colpo per lui. La sentenza che è stata emessa è stata molto pesante. Ha fatto appello quindi ci sarà un'altra sentenza. Non mi piace avere una posizione categorica. Umanamente è davvero una brava persona. Gli auguro di riscoprire il piacere di stare in campo e di giocare prima di pensare alla Francia".