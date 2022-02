Juve, dalla Spagna sono certi: bianconeri su Depay

Secondo la stampa spagnola, l'attaccante olandese sarebbe un obiettivo. Su di lui però anche l'interesse di altre italiane: Milan e Inter.

Il futuro di Memphis Depay sembra sempre più lontano da Barcellona . In estate era stato accolto come un grande colpo dei blaugrana, per quella che doveva essere la stagione della ricostruzione. Ma dopo neanche un anno dal suo arrivo, la sua esperienza è ai titoli di coda. Nel mercato di gennaio infatti il Barça ha investito parecchio, andando a rafforzare proprio il reparto offensivo. Nella finestra invernale infatti sono arrivati Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal, Ferran Torres dal Manchester City e Adama Traorè dal Wolverhampton. Una campagna acquisti coi fiocchi, che ha visto subito protagonisti in campo i nuovi acquisti.

Depay, attualmente, sta recuperando da un infortunio, ma con Xavi il feeling non è mai scattato. A volerlo in estate era stato Koeman , ma col cambio in panchina le gerarchie sono diventate altre. Inevitabilmente quindi la punta olandese ora ha le valigie di nuovo pronte. Secondo quanto riferisce il quotidiano Sport, su di lui ci sarebbe l'interesse di diverse squadre, tra le quali anche in Lione , che sarebbe felice di riaverlo, visti i numeri strepitosi fatti registrare nella sua esperienza in Ligue 1 .

Ma nella corsa a Depay ci sarebbero anche tre squadre italiane: Juventus, Inter e Milan. Il giocatore potrebbe essere attratto da una nuova esperienza in Serie A. In Italia, del resto, ha passato diverso tempo: nella clinica romana di Villa Stuart aveva fatto la sua riabilitazione ai tempi dell'infortunio al legamento crociato, lavorando in parte anche insieme a Nicolò Zaniolo, con cui è rimasto in contatto. Non è una novità che la Juve sia interessata. Già prima del suo passaggio al Barcellona si era fatto il suo nome come uno dei profili attenzione dagli uomini mercato del club bianconero per rafforzare l'attacco. Un ritorno di di fiamma che ora potrebbe vedere un vero e proprio derby di mercato fra le tre grandi storiche del calcio italiano. Alla Vecchia Signora inoltre ritroverebbe il compagno di nazionale De Ligt. Motivo in più per tenere in considerazione l'opzione. Insomma, su Depay la Juve tiene gli occhi aperti.