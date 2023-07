Juve, Dellavalle: “Sogno l’esordio in bianconero, Montero fondamentale”

Intervistato per Tuttosport, Lorenzo Dellavalle ha parlato di Juventuse Nazionale. Il giovane della cantera bianconera ha innanzitutto dichiarato quale sarebbe il suo primo obiettivo in bianconero: "Per quanto riguarda la Juve mi piacerebbe esordire in prima squadra.In Nazionale invece in primis vincere questo Europeo. Poi ovviamente arrivare il più avanti possibile: vorrei crescere in azzurro fino a raggiungere la maggiore". Sull'impatto di Paolo Montero alla guida della squadra alla Juventus ha detto: "Fondamentale per la mia crescita. Montero sa che cosa vuol dire e può darti consigli importanti, soprattutto sui dettagli, rispetto a un allenatore che non ha giocato in quel ruolo".