Juve, Della Valle: “Allegri ci ha visto lungo e ha vinto questa scommessa”

"Il tempo è utile e galantuomo. Massimiliano Allegri c'aveva visto lungo quando, nella partita contro il Chelsea due anni fa, schierò Federico Chiesa in attacco con Bernardeschi. Il lungo apprendistato è dovuto a un lungo stop per l'operazione al crociato subita all'inizio del 2022, e anche perché Chiesa ha avuto bisogno di tempo per passare dall'ala all'area di rigore. Ma Allegri ha perseverato e alla lunga ha convinto sia Federico che gli scettici. Con meno chilometri e fatica e più lucidità e spietatezza in porta, la scelta di utilizzare Chiesa da terzino in un 3-5-2 è stata uno spreco di talento e qualità. Giocando all'interno del campo, tira di più, crea dominio in area e libera Vlahovic da una marcatura asfissiante. Il nuovo Fede è una scommessa che Max ha vinto".