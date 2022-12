Juve, Del Piero come Maldini? Ferrero pronto a offrirgli il posto da vice

Il detto dice che dopo che si chiude una porta si apre un portone. I tifosi juventini sperano sia vero. Nei giorni scorsi si è chiusa l'era Agnelli e ne è iniziata una nuova. Nuovi volti, nuovi nomi e una Juve che ha cambiato completamente pelle. Per il nuovo Cda John Elkann ha deciso di puntare su figure professionali , tecnici e avvocati utili a superare questa fase di crisi. I primi due nomi sono già stati scelti: Ferrero come Presidente e Scanavino come Direttore Generale.

Del Piero potrebbe quindi tornare alla Juve come vice presidente (carica occupata fino a oggi da Nedved) per svolgere un lavoro simile a quello di Maldini al Milan. Per il momento questa resta un'idea... ma i tifosi bianconeri sono già in fibrillazione. E intanto sta girando una voce folle sul ritorno di Conte e sull'arrivo di due campioni<<<