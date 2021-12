Juve, Del Piero è il peggior nemico Spiderman: il video è spettacolare!

Sul proprio profilo Instagram, Del Piero ha pubblicato un divertentissimo video a tema Spiderman: Pinturicchio è il supereroe della Juve

redazionejuvenews

Mercoledì è uscito in tutti i cinema "Spiderman: No Way Home", ultimo capitolo della prima trilogia dell'amichevole uomo-ragno di quartiere con Tom Holland come protagonista. Un film attesissimo da tutti i fan del supereroe di New York, che ha già fatto incassare cifre da capogiro al botteghino e si prepara a diventare un cult per tutti gli amanti del genere. Nel pieno dell'hype generato dalla pellicola, un "supereroe" bianconero ha voluto dire la sua:

"C’è chi le mette, e chi le toglie… 🕸", ha scritto Alessandro DelPiero nel post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il video in questione è fenomenale: dopo una breve sigla in stile Marvel (ma con sue immagini), partono in rapida sequenza una serie di immagini tratte da alcuni dei suoi gol più belli, tutti all'angolino. Uno dei modi di dire più comuni nel mondo del calcio è "togliere le ragnatele", riferito ai gol che si insaccano in rete all'incrocio dei pali. Comunemente, infatti, i ragni fanno le loro ragnatele negli angoli in alto delle stanze, proprio dove De Piero amava spedire la palla, suo marchio di fabbrica.

Rivedere i gol e le prodezze di Del Piero non può che far scendere una lacrima ai tifosi bianconeri. 705 partite giocate con la maglia bianconera, condite da 290 gol e 118 assist: "Pinturicchio" è sicuramente tra i più grandi campioni della storia della Juventus. In un periodo in cui l'attacco è particolarmente in difficoltà, un giocatore come lui farebbe estremamente comodo a Massimiliano Allegri. In questo momento la formazione bianconera fatica terribilmente a trovare la via del gol e domani contro il Bologna non potrà contare neanche sulla qualità di Dybala e Chiesa, infortunati. Per questo Allegri dovrà affidarsi a Morata, supportato da una trequarti atipica composta da Cuadrado, McKennie e Bernardeschi. Riusciranno i bianconeri a portare a casa il risultato?