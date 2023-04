Juve, Del Piero e Pedersen contro il riscaldamento climatico: “Partita lunga”

La Juve, Del Piero e non solo fianco a fianco contro il cambiamento climatico: le parole di Pedersen sulla campagna "Capitani del Clima"

redazionejuvenews

Il 22 aprile sarà la Giornata della Terra, l'occasione per ricordare l'importanza del nostro Pianeta e l'importanza della sua salvaguardia. Per cercare di sensibilizzare sull'argomento del riscaldamento globale, Green&Blue ha creato una petizione per la campagna Capitani del clima. La richiesta è quella di utilizzare delle speciali fasce da capitano in occasione del turno di Serie A del 22 e 23 aprile. La leggenda della Juve Del Piero si è unito alla causa, così come tutta la società bianconera.

Intervistata da Repubblica la giocatrice della Juve Women Pedersen ha detto: "La partita da giocare è lunga, ma se riusciamo a convincere gli appassionati di calcio a fare ognuno la propria parte per la salvaguardia della Terra, allora sì che lo sport avrà trovato la sua vittoria più bella". La calciatrice bianconera è molto attiva nell'ambito del movimento ambientalista, tanto da aver cambiato il suo numero di maglia dal 14 al 2, come il limite massimo di gradi di aumento della temperatura fissato dall'Accordo di Parigi per il riscaldamento globale.

In cosa il mondo del calcio potrebbe essere più green? "Il problema principale rimane quello delle emissioni di carbonio dovute alle trasferte. Su questo punto, però, qualcosa si può fare e da subito. Il mondo è più grande del calcio. Penso alle popolazioni che per colpa dei cambiamenti climatici stanno lottando per la propria sopravvivenza. È un momento cruciale per il nostro Pianeta. Bisogna cominciare ad invertire la marcia. Ora. I gesti e le voci dei calciatori soprattutto di quelli più carismatici, possono far arrivare il messaggio più velocemente. Sono sicura che il mondo li seguirà".