Juve, Del Piero in visita a New York per la Lega Serie A

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Del Piero, leggenda della Juve. Ecco il comunicato: "L`Ambassador di Lega Serie A Alessandro Del Piero ha fatto la sua prima visita all`ufficio di Serie A USA a New York la scorsa settimana, per incontrare lo staff e partecipare a diverse interviste con i media statunitensi. La leggenda del calcio italiano ha inoltre visitato il campo di calcio a cinque "Street Soccer" sponsorizzato da Lega Serie A e il Digital Media Center nel South Bronx. Venerdì Del Piero si è soffermato a parlare con i media di Paramount+, B/R Football, The Athletic e Italian Football TV, ripercorrendo la sua iconica carriera in Serie A, l`importanza del lavoro della Serie A con Street Soccer e il suo periodo di tempo vissuto negli Stati Uniti. Il giorno seguente, l`ex numero 10 della Juventus e della Nazionale ha parlato con gli studenti delle scuole superiori iscritti al programma Street Soccer USA della Serie A. Street Soccer mira a combattere l`ineguaglianza, offrendo accesso all`apprendimento dentro e fuori dal campo e promuovendo la crescita dello sport nelle comunità svantaggiate. A maggio del 2023, la Lega Serie A ha inaugurato i due campi marchiati Serie A USA e Street Soccer USA e il Digital Media Center, che fornisce importanti competenze sociali ed educative, in settori come i media e il digitale, affinché gli studenti possano apprendere come intraprendere una carriera nell`industria dello sport".