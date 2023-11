Juve, Del Piero: “Difesa una fortezza come il passato. Difficoltà a segnare”

Del Piero ha analizzato la Juventus vista in stagione: per la bandiera bianconera l'impermeabilità difensiva ricorderebbe quella del passato

Ospite negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha disaminato la Juventus vista sin qui in Serie A. Ecco le sue parole: "La Juventus dalle statistiche che ha, da quello che ha dimostrato in campo, è molto difficile farle gol quindi Allegri ha creato questa fortezza e da lì riparte. Era anche la caratteristica della Juventus vincente del passato con la differenza che ora ha più difficoltà a fare gol, come l'ha avuto anche l'anno scorso dove comunque è arrivata terza dietro il Napoli stellare nonostante quella partita clamorosa con l'Empoli".