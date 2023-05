Juve, Dall’Inghilterra De Zerbi cerca Iling Jr: primi contatti avviati

Iling Jr piace in Premier: il Brighton sembra fare sul serio. La società lo lascerà partire in estate?

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato soprattutto in uscita. Con la stagione agli sgoccioli, in queste settimane si parla già di possibili addii. Diversi saranno infatti i giocatori bianconeri che lasceranno Torino e addirittura la Serie A a fine stagione. Tra questi c'è anche il classe 2003 Samuel Iling-Junior. Qualche settimana fa il Brighton avrebbe avviato i primi contatti per portarlo in Premier sotto la guida di Roberto De Zerbi.