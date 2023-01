Juve, hai visto De Winter? Ottima prestazione in Inter-Empoli

Ottima prestazione per Koni De Winter, giovane difensore della Juve in prestito all'Empoli. Il classe 2002 ha contenuto con grande efficacia gli attaccanti nerazzurri, con classe e sicurezza. Per La Gazzetta dello Sport la sua partita è stata da 6 pieno in pagella: "Qualche errore nel fraseggio, dovuto in parte alla volontà di non buttare via la palla. Attento sui cross e su alcune chiusure non banali. Raramente va in affanno". A giugno il prestito all'Empoli finirà e non è detto che la Juve non decida di tenerlo in prima squadra. Staremo a vedere.