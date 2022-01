Juve, De Sciglio sulle montagne russe: gol, assist e rigori procurati

Questa sera De Sciglio sarà titolare nel match di Coppa Italia tra Juve e Sampdoria: il terzino italiano riuscirà a convincere?

Fino a pochi mesi fa anche il solo pensiero di vedere De Sciglio titolare avrebbe fatto storcere il naso a moltissimi tifosi bianconeri. Il terzino italiano non è mai stato amato dalla tifoseria della Juventus, che lo ha sempre visto come non adatto ad indossare la casacca della propria squadra del cuore. In effetti il classe 1992 non è un top player di fama internazionale, ma è sicuramente un giocatore su cui poter puntare. Un affidabile soldato che Massimiliano Allegri ha apprezzato sin dalla sua prima esperienza sulla panchina della Juventus. Non a caso nella stagione 2018/19 (l'ultima dei primi cinque anni di Max) il terzino italiano ha collezionato 28 presenze. Più di quelle giocate nei due anni successivi sotto la gestione Sarri e Pirlo.

Allegri stravede per lui e ama la sua grande duttilità che gli permette di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Non a caso De Sciglio ha già collezionato 13 presenze: 10 in Serie A, una in Supercoppa e due in Champions League. Non male per uno che dovrebbe essere una riserva. In tutto questo il terzino italiano non ha fatto neanche mancare il suo apporto in zona gol: 1 assist in Champions e 1 gol e 1 assist in campionato. In particolare i due bonus in Serie A sono arrivati proprio nelle ultime due partite, contro Roma e Udinese.