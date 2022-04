Juve, De Sciglio: “Allegri? E’ pragmatico, cerca la solidità”

In un'intervista sulle pagine de L'Equipe, Mattia De Sciglio ha parlato della sua esperienza al Lione, della Juve e di Allegri

Chiosa finale sulla stagione in corso: "Siamo partiti male, poi abbiamo fatto una serie di 17 partite senza perdere. Se non avessimo lasciato per strada tanti punti in maniera stupida, oggi saremmo ancora in corsa per lo scudetto. L'eliminazione in Champions col Villarreal è stata una grande delusione, ma non è vero che avevamo sottovalutato l'avversario. Ora i nostri obiettivi sono la Coppa Italia e finire quarti in Serie A". Purtroppo i molti punti persi ad inizio stagione e le disattenzioni in Champions League hanno compromesso la stagione bianconera. Ora testa a questo finale di stagione, poi il prossimo anno si vedrà.