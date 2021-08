De Rossi: “La Juve parte favorita. Chiellini e Bonucci sono due mostri”

In una lunga intervista sulle pagine di Sportweek, De Rossi ha parlato di vari argomenti: dalla Juve fino alla sua carriera da allenatore.

In una lunga intervista sulle pagine di Sportweek, Daniele De Rossi ha parlato di vari argomenti, a partire dalla prossima Serie A: "La Juve parte favorita , come lo scorso anno d'altra parte. L'Inter ha perso tre pezzi da novanta, sarà dura ripetersi. Il Milan proseguirà sul solco tracciato. L'Atalanta è la storia più bella del calcio italiano degli ultimi dieci anni, merita di vincere qualcosa. Il Napoli è l'ideale per Spalletti: può sognare. Sarri farà giocare bene la Lazio . E Mourinho può essere una bomba atomica a Roma . Ci sarà da divertirsi. Sono curioso di vedere la Fiorentina di Italiano. Il Cagliari ha una rosa importante, il Bologna di Sinisa darà fastidio a tutti, Juric riporterà il Torino dove merita. Lo Spezia di Thiago Motta potrebbe stupire".

Dopo una carriera da giocatore e un'esperienza da vice allenatore nell'Italia di Mancini, De Rossi è pronto a fare un altro passo. Come sarà il calcio di De Rossi allenatore? "Alt. Quando giocavo, sentire un allenatore che parlava del 'suo' calcio già mi urtava. È facile rispondere che amo una squadra offensiva, votata all’attacco, ma che rispetti gli equilibri. Ma lo possono dire tutti. Il mio calcio è libero, senza etichette. Deve esserci il giusto mix tra le idee che uno ha, la qualità della rosa, gli obiettivi da raggiungere, la conoscenza del club, la sua storia e il suo Dna che non va tradito. Non c’è il mio calcio, ma quello che credo sia giusto proporre in base a tante componenti. Mi piace costruire il gioco dal basso, ma se ho un portiere con i piedi fucilati o due centrali tecnicamente inadatti, cerco alternative. A meno che non sei l’allenatore del Psg e ti fai comprare pure Messi…".