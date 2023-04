De Paola: “Squadra da mettere in discussione. Vediamo a fine stagione…”

Il giornalista Paolo De Paola riflette sul momento che sta vivendo la Juventus e il rischio che non si possano raggiungere gli obiettivi

Paolo De Paola ha commentato così questa 30esima giornata di Serie A che terminerà stasera con Fiorentina-Atalanta. Queste le sue parole a TMW Radio. Sulla Juventus: “Mi sembra che questa squadra debba essere messa in discussione, anche le prestazioni dei singoli vanno discusse. Questa squadra non scende in campo per sudare la maglia. Se di fronte trova una squadra che lo fa, con un allenatore che ha idee di gioco chiare allora la Juve va in difficoltà. Le avversarie diventano belle proprio perché affrontano la Juve. Se la Juventus non dovesse raggiungere gli obiettivi, se non dovesse vincere in Europa e la Coppa Italia cosa farà Allegri? Vediamo i numeri a fine stagione e poi inevitabilmente si tireranno le somme.”

Sulle milanesi: “Sulle scelte di Pioli e Inzaghi va fatto un ragionamento, cambiare così tanto non è semplice ma bisogna considerare che in questo momento viviamo nell’epoca dell’apparire. Andare avanti in Champions è fondamentale perché permetterà alle squadre di vendere meglio il proprio marchio.”

Ed ha concluso così: “Le milanesi fanno bene in Europa e invece faticano in campionato, in Serie A invece emergono le romane. La Roma sta ottenendo risultati importanti e la Lazio sta andando avanti con Sarri nonostante le scuse continue dell’allenatore che ha bisogno di allenare la squadra in un certo modo. È difficile seguire un allenatore con certe idee come quelle di Sarri, in questo momento vista la situazione tra Presidente, direttore sportivo e allenatore quello della Lazio è un mezzo miracolo.”