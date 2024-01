Juve, De Paola: “Speculazioni eccessive su Allegri. C’è un solo demerito”

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo De Paola ha dato la sua interpretazione sulla partita pareggiata dalla Juventus contro l'Empoli. Ecco le sue parole: "Una frenatina della Juventus, le speculazioni però su Allegri a me non piacciono. Io avrei fatto giocare Yildiz dal primo minuto, ma questa è l’unica nota e l’unico appunto che farei ad Allegri. Invece in queste ore si è sentito di tutto. Milik ha bisogno del contentino di giocare in casa con l’Empoli? Capisco che ci possano essere delle partite dove servano certe caratteristiche, però credo che in alcune situazione Allegri non sia convinto fino in fondo delle sue scelte. Milik è un giocatore così consolidato che deve entrare ed essere risolutore a gara in corso".