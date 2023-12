Juve, De Paola: “Se Allegri non alza un trofeo sarà un anno deludente”

Paolo De Paola ha parlato della stagione in corso della Juventus: per Max Allegri al terzo anno sarebbe d'obbligo alzare almeno un trofeo

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola si è espresso sul cammino della Juventus di mister Allegri alla luce degli ultimi risultati del weekend di Serie A. Ecco le sue parole: “Io non so quello che realmente a bordocampo l’allenatore dice ai suoi giocatori. Io ho la sensazione che Allegri abbia una propensione alla fase difensiva anni ottanta che marca la caratteristica di gioco della Juventus. La Juve ha aggredito alto e pressato gli avversari benissimo con il Napoli, contro il Monza e nell’ultima sfida col Genoa invece si è abbassata, cercando di gestire per forza un risultato quando la ricerca del secondo e del terzo gol può fare la differenza".