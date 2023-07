Juve, De Paola: “Per Giuntoli puzzle difficile, squadra svalutata da Allegri”

Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha affrontato diversi argomenti caldi. In riferimento alla Juventus , il giornalista si è concentrato sul lavoro a cui sarà sottoposto Cristiano Giuntoli . Ecco cosa ha detto: “ Giuntoli alla Juve potrà ricostruire e mettere mano a un puzzle difficile, specialmente per l’allenatore che ha. La sfida più importante è vendere. Non so se Vlahovic vale ancora 80 milioni. Lui e Chiesa sono stati svalutati da Allegri . Mezza squadra è stata svalutata dall’allenatore. Ci sono tanti giocatori in lista di partenza e poi bisognerà fare acquisti giovani. Holm e Hojlund mi piacciono molto, sono quei giocatori nordici e molto applicati, sono giocatori che hanno fatto benissimo. Giocatori di gamba e umili; l’umiltà è una qualità fondamentale che dovrà inserire Giuntoli in un ambiente che è stato troppo presuntuoso negli ultimi anni. Giuntoli ha la capacità di mettere a disposizione del suo allenatore i migliori giocatori per il sistema di gioco del tecnico. Ma che idee di gioco ha Allegri ? Giuntoli sarà in grado di comprenderlo? Io ho qualche perplessità. Attenzione poi all’ombra Spalletti , perché tra un anno finisce il periodo sabbatico e sarà libero. Questa può essere una spada di Damocle per Allegri ".

Sull'addio di Giuntoli al Napoli

Dalla "nuova", alla "vecchia" destinazione di Giuntoli, De Paola è poi passato a osservare la situazione in casa Napoli. Ecco le sue parole: “Mi son detto, ma Garcia mangerà il panettone a Napoli? È una domanda banale perché quante volte ce la facciamo noi giornalisti, ma in questo caso è piuttosto legittima e non so come rispondere. Non si può dare una risposta visto quanto successo lo scorso anno, ma la domanda su che Napoli sarà bisogna porla. L’ambizione della Champions fa tremare i polsi, come viene accolta da Garcia? Non è lesa maestà porre certe domande anche in un ambiente come quello di Napoli. L’anno scorso la squadra era compatta, Giuntoli e Spalletti c’erano. Spalletti aveva seminato molto bene l’anno prima. Adesso è tabula rasa, si riparte da zero.”