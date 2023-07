Juve, De Paola: “Offese a Giuntoli? Idea di appartenenza mal interpretata”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com Paolo De Paola ha parlato delle reazioni negative avute da tifosi del Napoli nei confronti di Cristiano Giuntoli. I sostenitori partenopei avrebbero mal digerito il passaggio del dirigente alla Juventus e ancor più le sue dichiarazioni del passato da tifoso bianconero. Ecco cosa ha scritto: "Credo che Sivori sia stato amatissimo dai tifosi della Juve, così come da quelli del Napoli. Uno dei rarissimi casi. Ma nel 2023 ha ancora senso criticare o augurare il peggio professionale a un dirigente che passa dal Napoli alla Juve come Giuntoli? Solo per capire, se qualcuno si trasferisce dalla Juve al Napoli va bene, se fa il percorso inverso è un traditore? Eppure, di esempi ce ne sono tantissimi: da Altafini a Ferrara, da Cannavaro a Higuain, per non parlare di Moggi. E qui nasce un’altra storia che si comprende ancora meno: se Moggi fa vincere un titolo alla Juve è un “ladro”, se lo fa vincere al Napoli è un “santo”. Il bello è che a sostegno di questi argomenti ridicoli scendono in campo intellettuali e scrittori. Ci sarebbe da piangere se la vicenda non facesse sbellicare dal ridere. La marea di orgogliosi odiatori che ora insulta colui che è stato acclamato come un re si ingrossa. Nemmeno lontanamente memore della figuraccia già rimediata nell’ultima stagione certamente vincente, ma dopo aver contestato De Laurentiis, Spalletti e lo stesso Giuntoli. A proposito del quale suscita livore la recente confessione di aver amato la Juve fin da bambino. Apriti cielo. Insulti e offese a valanga via social. Quale lesa maestà, quale onta".