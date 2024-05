Juve, De Paola: “La stolta supremazia dell’ovvio non basta più…”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Paolo De Paola ha parlato del corso tecnico della Juventus negli ultimi tre anni. Ecco un estratto delle sue parole: "Basta con la stolta supremazia dell’ovvio. Non funziona più e il deludente percorso dell’ultimo triennio allegriano alla Juve ne è la dimostrazione. Viva i Thiago Motta, come i De Rossi, gli Italiano che guardano, da strateghi al risultato finale da raggiungere, ma senza lasciarsi condizionare dal risultato di qualche partita. I margini di crescita del calcio sono ancora immensi a patto di non trasformare subito in guru coloro ai quali affidiamo le speranze di un cambiamento. Gasperini, per esempio, è un validissimo allenatore ma deve vincere qualcosa. Tanti ottimi piazzamenti e buone prestazioni devono tradursi in successi".