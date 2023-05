Juve, De Paola: “Il patteggiamento non è una vittoria”

Paolo De Paola, ospite a Terzo Tempo, ha espresso la sua opinione sull'accordo tra Juventus e FIGC in merito al caso stipendi. Il giornalista non ritiene questo risultato un successo come affermato dal presidente Gabriele Gravina. Ecco cosa ha detto: "Non è una vittoria, visto che c'è stata la penalizzazione. La cosa principale è che si è chiusa una vicenda. Ora c'è solo la UEFA da aspettare ma non credo possa calcare troppo la mano. L'ipotesi è di uno stop di un solo anno dalle coppe. Ora si volti pagina e si guardi avanti. Le difese a oltranza hanno poco tempo. Si rischia di dilatare una vicenda che ha già mille unti oscuri ma è meglio chiudere. Ora si pensi con una certe serenità alla prossima stagione, sarebbe l'anno buono per mettere a posto tante cose e pensare di nuovo allo Scudetto" .

De Paola su Agnelli

Il giornalista ha commentato anche la scelta di Andrea Agnelli di non ricorrere al patteggiamento per se stesso. In particolare ha affermato: "Avendo conosciuto Andrea Agnelli, credo sia una presa di posizione per una questione di principio. Ora vuole condurre la propria battaglia personale, crede che il patteggiamento sia un'ammissione di colpa e vuole andare avanti per la sua strada. Non vuole il patteggiamento perché non c'è colpa".