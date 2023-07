De Paola contro Allegri: “Rosa forte ma non ha un allenatore in grado di…”

Su TMW Radio oggi Paolo De Paola si è espresso così sulle mosse della Juve: “Metti che la Juventus non riesca a fare mercato, la Juventus ha comunque una rosa molto forte ma non ha un allenatore in grado di metterla bene in campo. Non arriva Milinkovic, può andar via Pogba insieme a Di Maria ma io credo ugualmente che questa rosa, con una difesa alta in grado di correre, pressare e giocare un calcio moderno può fare benissimo. Perché credo che giocatori come Bremer, Locatelli e Rovella possono far benissimo. Sembra che si debba fare una rifondazione, ma solo per quell’allenatore. Perché allora tenere Allegri se mettendo questa squadra in mano a De Zerbi o Italiano te la giocheresti per lo Scudetto?”