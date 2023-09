Juve, De Paola: “Chapeau a Spalletti, mai visto un Locatelli così!”

Ecco le sue parole: "Una metamorfosi completa, in tre giorni Spalletti ha messo a posto le cose inserendo gli interpreti giusti. Raspadori, Frattesi e Zaniolo sono stati perfetti, anche Locatelli, non l'abbiamo mai visto così alla Juventus. Chapeau a Spalletti, anche la sostituzione di Immobile è una scelta importante, forse non ha molta fiducia in lui".