Juve, De Paola: “Bianconeri ancora tentennanti, Pogba fragile”

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha espresso la sua opinione sulla vittoria della Juventus sull' Empoli nell'ultimo match di Serie A. Ecco le sue parole: “Bisogna guardare alle positività, la sconfitta per 4-1 dell’anno scorso di Empoli poteva rappresentare uno spauracchio. La Juventus sta ritrovando delle certezze, anche se ancora tentenna nella costruzione del gioco. La squadra è comunque immediatamente dietro alle milanesi in classifica e la difesa è più solida. Il tempo potrà portare a dei miglioramenti”.

Inoltre, il giornalista ha concesso il suo punto di vista su Paul Pogba, ancora una volta uscito nella partita di ieri con problemi fisici: “Muscoli fragili, risentimenti e contratture purtroppo sono una costante. La sua classe non la scopriamo certo oggi, ma io sono convinto che anche altri giocatori abbiano queste qualità. Al momento semplicemente stanno venendo sacrificate per la compattezza e l’unione del gruppo. Chiesa, per esempio, sull’azione del gol si vedeva che non voleva sbagliare, questo perché la concretezza al momento ha la priorità”.