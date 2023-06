Juve, De Paola: “Allegri? I tifosi dovrebbero suggerire una class action”

Intervenuto su Sportitalia.com, Paolo De Paola ha disaminato profondamente la situazione legata alle panchine più importanti della Serie A. Non poteva mancare un analisi su quella della Juventus, nel quale Massimiliano Allegri viaggia verso la permanenza. Ecco cosa ha detto a riguardo: "Qualcosa invece si può dire su Allegri. Ma come è possibile non accorgersi del tifo preponderante che lo accompagnerebbe volentieri in Arabia? Davvero la società non può convincerlo a cambiare aria in presenza di un’offerta economica addirittura più vantaggiosa di quella della Juve? Ma che cosa devono fare i tifosi per non vederlo più in panchina nella prossima stagione? Forse si potrebbe suggerire una class action".