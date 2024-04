Juve, De Paola: “Allegri è stato ma non è più un grande allenatore”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Paolo De Paola ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco un estratto delle sue parole: "Allegri non è più un grande allenatore. Lo è stato, in un altro periodo, ora non lo è più. Bisogna prenderne atto senza fare tragedie, soprattutto in certi salotti televisivi. Sono i numeri a dire che da tre anni la Juve non vince nulla e che il primo tempo contro il Cagliari è stato uno dei punti più bassi di questa squadra che, attenzione, non ha affatto una rosa scadente come si vuol far credere pur di non ritenere inadeguato l’Allegri di oggi. La conquista della coppa Italia da parte della Juve potrebbe attenuare la delusione, ma non cambierebbe la sostanza. Per sostituire Allegri ci vorrebbe Conte o Thiago Motta. Portatori entrambi di idee nuove e vincenti. Si parla anche di Allegri al Napoli, ma perché la società di De Laurentiis dovrebbe prendere un simile “pacco” in un momento così delicato e di ricostruzione?".