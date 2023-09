Juve, De Luna: “Dominio bianconero. Mi è piaciuto Rabiot, mentre Miretti…”

Giovanni De Luna ha commentato la vittoria della Juventus sull'Empoli: lo storico ha elogiato Adrien Rabiot, diversamente da Fabio Miretti

Intervistato per La Stampa, Giovanni De Luna ha commentato l'ultimo successi in Serie A della Juventus. Lo storico ha detto così della vittoria per 2-0 sull'Empoli:

"La partita è finita 2 a 0 per noi ma poteva finire anche 4 o 5 a zero viste la traversa di Milik, il palo di Kean, il gol annullato a Pogba e il rigore sbagliato da Vlahovic: insomma la Juve ha dominato. Il calendario finora ci ha sorriso tra Udinese e Bologna fino ad arrivare all'Empoli ultimo in classifica".

De Luna ha poi parlato della prestazione dei singoli della Juventus: "Migliore in campo per me Rabiot, il peggiore dei nostri Miretti che ha in Pogba un sostituto di extra lusso. Non mi è piaciuto neanche Vlahovic troppo nervoso che dopo il rigore sbagliato non è stato in partita. La prossima partita con la Lazio che ha battuto il Napoli ci dirà meglio cosa aspettarci quest'anno dalla juve senza coppe anche se c'è ancora da lavorare sia sui singoli che sulla squadra".

