Juve, De Ligt è un muro. L’olandese: “Vittoria importante”

Contro l'Udinese ennesima grande prestazione per il difensore olandese, che si conferma il leader della retroguardia della Juve

Pagato a peso d'oro, De Ligt è arrivato in Italia per essere il futuro della difesa della Juventus. Nelle prime stagioni, però, l'olandese ha convinto solo a tratti, facendo intravedere solo una parte del suo grandissimo talento. Ci è voluto del tempo, ma ora il classe 1999 sembra essersi finalmente ambientata al calcio italiano, pronto a prendere per mano la difesa bianconera. Chiellini e Bonucci, infatti, rimangono due giocatori di livello internazionale ma l'età avanza per tutti e aumentano gli acciacchi. In loro assenza De Ligt ha dimostrato di essere la roccia di cui la Juventus aveva bisogno ed ora pronto ad essere il titolare. Con la difesa in buone mani, ora la dirigenza bianconera dovrà provare a rinforzare gli altri reparti. Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di un centrocampista e di un attaccante: arriveranno in questo mercato invernale? Staremo a vedere.