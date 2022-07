De Ligt, esordio tra luci e ombre con il Bayern Monaco per l’ex Juve

Un gol, un decisivo errore difensivo, un cartellino giallo e infine la sostituzione dopo meno di 30 minuti: esordio difficile per l'ex Juve

redazionejuvenews

Un addio tanto doloroso quanto necessario: dopo tre anni in maglia bianconera Matthjis de Ligt ha salutato la Juve e si è trasferito in Germania, al Bayern Monaco. Il difensore olandese ha lasciato Torino per 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus, una cifra considerevole che ha fatto tutti felici. Da una parte il centrale classe 1999 ha trovato una nuova casa, la squadra baverese ha rinforzato la retroguardia e la Juve ha massimizzato dalla sua cessione. Grazie agli 80 milioni, infatti, la Vecchia Signora ha potuto chiudere un'operazione lampo per Bremer e ha ora altri 30 milioni da poter investire sul mercato. E vissero tutti felici e contenti.

Ma per un'avventura che termina ce n'è una pronta a cominciare, e quella di de Ligt con la maglia del Bayern è iniziata sulle montagne russe. Il difensore olandese dopo essere arrivato da poche ore in Germania è subito sceso in campo per la sua prima amichevole, contro il DC United allenato da Wayne Rooney. L'ex Juve è subentrato ad inizio secondo tempo e dopo appena 1 minuto e 35 secondi ha subito trovato il suo primo gol con i bavaresi, con un tiro a volo su calcio d'angolo. Inizio da super top.

Purtroppo, però, la partita non è continuata altrettanto bene. Il classe 1999 è stato infatti protagonista dell'errore difensivo che ha portato al gol del DC United e poi al 73esimo è arrivato anche il suo primo cartellino giallo, per aver strattonato un avversario. A questo punto la sua partita, dopo appena 28 minuti di gioco, è terminata. L'allenatore del Bayern Monaco Negelsamann si è però detto soddisfatto della prestazione di de Ligt, tanto da aver già annunciato la sua titolarità nella prossima amichevole, contro il Manchester City. L'olandese avrà tutto il tempo per ambientarsi e fare la differenza anche in Germania: buona fortuna Matthjis!