Juventus e de Ligt, storia di un matrimonio travagliato

La cessione di de Ligt potrebbe non essere più soltanto un'utopia ma una realtà da affrontare. L'olandese però non ha convinto proprio tutti.

redazionejuvenews

Ben presto le strade tra de Ligt e la Juventuspotrebbero separarsi. Il difensore della Vecchia Signora ha il contratto in scadenza nel 2024, ma le negoziazioni tra l'ex Ajax e Madama non stanno proseguendo molto bene, infatti nelle scorse settimane ci sono state delle crepe difficile da colmare, senza dimenticare gli interessamenti di Chelsea e Manchester City. Nelle ultime ore le voci su un possibile addio si sono intensificate, soprattutto dopo le dichiarazioni dell'ad del club bianconero Maurizio Arrivabene: "Torniamo a parlare di giocatori che seguono i consigli dei procuratori o dei colleghi invece della società. Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati. È difficile trattenere un giocatore, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. E vale sempre l'articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto".

Parole che allontanano l'olandese da Torino, forse definitivamente. E pensare che nel 2019, quando la Juventus acquistò il classe '99 dall'Ajax per 75 milioni più bonus, si pensava di aver trovato un nuovo baluardo invalicabile della difesa, pronto a prendere il posto della BBC. Così non è stato, o almeno soltanto in piccola parte, visto che de Ligt, nelle tre stagioni, non ha mai incantato, se non in qualche partita.

Infatti, nella prima annata, quella con Sarri, l'olandese partì malissimo, collezionando errori su errori, perdendo ad un certo punto anche il posto da titolare a favore di Demiral. Dopo la pandemia arrivò l'infortunio alla spalla, che lo mise fuori per diversi mesi, prima di tornare, questa volta con Pirlo in panchina, in inverno inoltrato. Una discreta stagione, con diversi alti, ma anche tanti bassi, mentre, con il ritorno di Allegri, de Ligt sembrava aver preso le redini della difesa, perdendosi però nei big match e nelle gare cruciali. Forse l'avventura finirà così, con un addio, ma per una cifra a 8 zeri, forse è giusto che Matthijs lasci la Juve.