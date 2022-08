Klopp: “De Ligt? Al Bayern è più facile diventare un campione che alla Juve”

Questa estate la compagine tedesca ha potenziato la propria rosa con giocatore di livello, come anche De Ligt e Gravenberch : " Non bisogna sottovalutare l'attrattiva del Bayern. Lì la probabilità di diventare campioni è relativamente alta, maggiore ad esempio rispetto alla Juventus in Italia. Allo stesso modo è un grande passo in avanti andare dall'Ajax al Bayern. Parliamo di un club di livello mondiale, economicamente solido come una roccia e anche per questo è una delle società di maggior successo al mondo".

Chiosa finale sulle tante partite ravvicinate: "Ceferin si espone per fare una dichiarazione polemica sul fatto che le altre persone debbano lavorare molto di più. Questo lo so anch'io e non c'è bisogno che me lo dica lui. So come funziona il lavoro. Non è mia intenzione offendere qualcuno, semplicemente ci tengo a far notare che questo sistema non funziona senza i calciatori ed è bello quando i migliori scendono in campo, ma non dovrebbero farlo ogni tre giorni. Stiamo andando a schiantarci contro un muro. Qui tutti spingono per nuovi tornei ma nessuno pensa ai giocatori, nessuno. Ora addirittura si studia una formula per allargare i Mondiali e gli Europei. Deve essere trovata una soluzione ragionevole e non è inventare altre competizioni o ingrandire quelle esistenti, è una follia. Sono ben consapevole che in questa storia ho una posizione comoda, ho vacanze a sufficienza ma i giocatori no ed è necessario cambiare questa situazione. Non m'importa essere l'unico a dire qualcosa in proposito, tanto non posso essere amico di tutti".