Juve, De Grandis: “Yildiz sta facendo bene, ma se torna Chiesa…”

Stefano De Grandis ha parlato delle gerarchie in attacco nella Juve: per il giornalista, Federico Chiesa rimarrebbe davanti a Kenan Yildiz

Dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha analizzato la situazione in casa Juventus in vista del match di campionato contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Vlahovic-Yildiz contro l'Inter? Dipende se Chiesa recupererà in tempo. Perché Chiesa ha un'esperienza tale per cui in una partita come quella contro l'Inter te lo puoi spendere".