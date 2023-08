Juve, De Giuseppe: “Manca cattiveria e qualcosa ha centrocampo”

Intervenuto nella trasmissione 1 Football Club in onda su 1 Station Radio, Alessio De Giuseppe ha parlato della lotta per il titolo di Serie A. A meno di due giorni dalla chiusura del calciomercato, il giornalista ha provato a fare una griglia tra le candidate al successo finale. Ancora prima di parlare di Juventus De Giuseppe non poteva partire se non chiamando in causa i detentori dello Scudetto: "Su quest'inizio del Napoli, l'impressione è che Rudi Garcia abbia già messo mano alla squadra e non era scontato. Sì, ha avuto tutta un'estate per lavorarci ma va considerato che Luciano Spalletti era davvero entrato nella testa di questi calciatori. Questo Napoli ha meno pazienza nel giro palla e più predisposizione alla verticalità, è una squadra più offensiva. Contro la Lazio vedremo una partita interessante perché bisognerà gestire questa frenesia d'attacco. Se rallenterà aspettando gli avversari come ha fatto per un frangente contro il Sassuolo. Su Natan? Sicuramente c'è un discorso di condizione. Poi forse deve ancora un attimo tararsi con i tempi di uscita, sui contrasti in cui va smisurato rispetto al calcio italiano. Ci sono un po' di dinamiche da difensore abbastanza delicate che vanno allenate e sono allenabili. Allenarsi con il Napoli è sempre un qualcosa di alto livello. Inoltre ci sta che si fidi di Rrahmani e Juan Jesus.Lindstrom? Sono molto curioso di vedere il Napoli con lui e Kvara come ali, specie se si riesce a compensare con equilibrio il resto della squadra. Certo è che quando hai Di Lorenzo e Olivera e Mario Rui si può stare tranquilli in ripiego. Lindstrom può fare l'esterno ma i ruoli con Garcia non sono così fissi, Kvara lo abbiamo visto centrale e Zielinski vicinissimo a Osimhen".