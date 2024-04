Juve, De Canio: “Conte senza il campo starà impazzendo…”

Intervistato per Radio Kiss Kiss, Luigi De Canio ha parlato dell'allenatore Antonio Conte, considerato tra i candidati a rivestire il ruolo di tecnico della Juventus nella prossima stagione. Ecco le sue parole: "Conte starà impazzendo senza campo, Antonio ama tantissimo il campo come tutti gli allenatori. Ha l'ossessione della vittoria, riesce a farsi seguire dai calciatori come pochi allenatori sanno fare in maniera completa. Nella sua idea di calcio, dovendo giocare per vincere, cerca di farsi seguire e di farsi prendere i giocatori che gli servono, quelli che per lui sarebbero fondamentali. Si trovò Pirlo alla Juventus e non era pensato per lui, per la Juve sembrava un giocatore a fine carriera. Antonio pensava a giocatori più fisici, ma non ebbe preoccupazioni o remore e l'ha reso ancora più forte di come era già. Il 4-2-4 che faceva a Bari lo rubò a Ventura che lo faceva a Pisa".