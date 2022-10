Tornano i campioni, si può puntare al titolo? Sky rivela le date esatte dei rientri

La Juventus mette da parte la crisi di risultati superando il Torino nel derby della Mole, ma non può bastare una singola vittoria per sistemare le cose. Occorre trovare continuità. Arrivano buone notizie per Allegri, che piano piano riavrà a disposizione tanti infortunati eccellenti. Contro l'Empoli venerdì sera potrebbe rivedersi fra i convocati Federico Chiesa. Improbabile che possa scendere in campo, ma riassaporare quantomeno la panchina sarebbe importante per l'esterno azzurro in vista delle ultime partite prima della sosta per i Mondiali.