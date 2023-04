Juve, date e orari delle sfide contro Lecce e Atalanta

Dopo il passaggio del turno in Europa League e la momentanea restituzione dei punti in Serie A , la Juve si prepara a un finale di stagione ricco di emozioni. La Lega Serie A a reso note date e orari per le sfide di campionato della 33a e 34a giornata . Ecco il comunicato della Juve:

"La Lega Serie A, con il comunicato ufficiale numero 192, ha reso note date e orari delle sfide valide per la 33a e la 34a giornata di Serie A, in cui la Juventus affronterà, rispettivamente, Lecce in casa e Atalanta in trasferta. Saranno le prime due gare di un mese di maggio dove arriveranno i primi verdetti.