Juve, non solo Danilo e Vlahovic: i bianconeri avversari al Mondiale

Altra coppia di juventini per un match ad alta intensità nel girone. Argentina contro Croazia , Higuain contro Mandzukic. Vince Mario e con un risultato rotondo: 3-0. Il migliore biglietto da visita per annunciare la forza della sua nazionale.

La Polonia è presente in Qatar, la Colombia no. In Russia le due nazionali si affrontano nel girone. Prevalgono i sudamericani 3-0 ed è proprio Cuadrado a superare il compagno di squadra Szczesny con una velocissima azione in ripartenza e a mettere il sigillo definitivo sul match.