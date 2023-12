Juve, Danilo scalpita per il Napoli: ancora dubbio Locatelli

Danilo sì, Locatelli forse. Queste dovrebbero essere le maggiori novità della Juventus che scenderà in campo venerdì sera contro il Napoli in Serie A. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, questa sarà con ogni probabilità la settimana del capitano della squadra bianconera. Questi dovrebbe infatti riprendere le redini della titolarità in campo. Allo stesso tempo, si spererebbe di avere delle notizie positive da Manuel Locatelli che da settimane convivrebbe con un dolore al costato.